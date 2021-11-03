Отец Бритни Спирс подал заявление о немедленном прекращении опеки над ней – СМИ

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Отец американской певицы Бритни Спирс подал в суд заявление о немедленном прекращении опеки над ней. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что отец артистки не планирует требовать какой-либо компенсации за прекращение опеки.

О своем согласии отказаться от опекунства над дочерью Джеймс Спирс заявил в середине августа. Певица находится под опекой с 2008 года, это не дает ей возможности самостоятельно распоряжаться имуществом.

Позднее мужчина потребовал выплатить ему порядка двух миллионов долларов в качестве отступных. Защита артистки расценила это как попытку вымогательства.

29 сентября верховный суд Лос-Анджелеса отстранил отца Бритни Спирс от опекунства над ней и постановил назначить ему временную замену. Во время заседания судья Бренда Пенни заявила, что ситуация с опекой является неприемлемой.