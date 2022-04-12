Бритни Спирс объявила о своей беременности

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Американская певица Бритни Спирс сообщила, что ждет ребенка от своего жениха Сэма Асгари.

"Я сделала тест на беременность, и оказалось, что у меня будет ребенок", – написала артистка в социальных сетях.

У Бритни Спирс уже есть два сына. Их отцом является танцор и рэпер из США Кевин Федерлайн, за которым она была замужем с 2004 по 2007 год.

Ранее Бритни Спирс рассказала о работе над автобиографической книгой. Она призналась, что воспринимает воспоминания как терапию, поскольку погружение в прошлое оказывает на нее исцеляющее действие.

Также поп-звезда отметила, что намерена отнестись к прошлым обидам с умом, как это сделал ее бывший спутник Джастин Тимберлейк, публично извинившись перед ней и певицей Джанет Джексон в прошлом году.