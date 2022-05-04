Бритни Спирс заявила, что отец разрушил ее сексуальную жизнь

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Американская певица Бритни Спирс обвинила своего отца Джеймса Спирса в том, что он разрушил ее сексуальную жизнь и самооценку, сообщает Pravda.Ru.

По словам певицы, отец постоянно указывал на ее лишний вес.

"Мне всегда говорили, что я толстая и никогда не была достаточно хороша. Мой отец разрушил ядро моего существования, мою уверенность и мою сексуальную жизнь", – заявила Спирс.

Ранее отец Бритни Спирс потребовал, чтобы она оплатила услуги его юристов. Адвокат артистки Мэтью Розенгарт посчитал данную просьбу Джейми Спирса постыдной. По его словам, отец уже получил миллионы долларов, будучи опекуном Бритни.

13 ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над певицей. Оно позволяло ее отцу Джеймсу Спирсу всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери.