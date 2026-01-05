Собянин: сбит еще один БПЛА, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку еще одного дрона, летевшего на Москву, в понедельник, 5 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, на месте, куда упали обломки беспилотника, работают экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, направлявшегося в сторону столицы. На месте падения фрагментов дрона также задействованы экстренные службы.

