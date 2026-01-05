Пожар произошел в промзоне Ельца после падения БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар вспыхнул в промышленной зоне Ельца в Липецкой области после падения обломков беспилотника. Предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он также опроверг сообщения о падении фрагментов БПЛА на здание местного детского сада. Оперативные службы продолжают проверять поступающие сообщения о возможных последствиях воздушной атаки.

Ранее два частных дома получили повреждения в станице Северской Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников. Обломками БПЛА посекло крыши и выбило окна домов.

Еще одна атака беспилотников произошла до этого в Туапсе, в результате нее пострадали два человека. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, один из городских причалов, а также оборудование на местном нефтезаводе.