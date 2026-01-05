Форма поиска по сайту

05 января, 17:02

Транспорт

Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании перевезут 110,4 миллиона пассажиров в 2026 году. При этом около 1 миллиона человек могут выбрать наземный транспорт вместо воздушного.

Кроме того, глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что в 2026 году ведомство ожидает три самолета Ил-114, а поставка МС-21 и SSJ-100 зависит от завершения их сертификации. Одновременно с этим ожидаются завершения испытаний двигателя ПД-8, они находятся на конечной стадии.

