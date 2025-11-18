Форма поиска по сайту

18 ноября, 09:55

Транспорт

Число аэропортов в России увеличится до 241 за 5 лет

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Число действующих российских аэропортов в ближайшие 5 лет должно вырасти до 241. Такое заявление глава Минтранса Андрей Никитин сделал на форуме "Транспорт России", передает ТАСС.

Речь идет о работающих 225 авиагаванях, 4 новых аэродромах в Архызе, Шерегеше, Омск-Федоровке и Иркутске, 5 аэропортах в Мариуполе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне, а также 7 аэровокзалах, которые временно закрыты для гражданской авиации.

Ранее Владимир Путин присвоил аэропорту Ижевска имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Этому решению предшествовало голосование, в котором приняли участие 70 тысяч человек.

До этого Минтранс рекомендовал обеспечить приоритетное обслуживание семей с детьми в аэропортах, создать для них комфортную среду на всех этапах путешествия, а также организовать детские игровые зоны. По мнению ведомства, эти рекомендации задают новый вектор развития транспортной отрасли.

