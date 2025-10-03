Следовавший в Москву самолет прервал вылет и вернулся на место стоянки в Иркутске

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Воздушное судно, выполнявшее рейс из Иркутска в столичный аэропорт Шереметьево, вернулось на место стоянки из-за неисправности, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным, техническая неисправность произошла по время разгона на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Командир судна принял решение вернуть самолет в аэропорт вылета и по согласованию с наземными службами отправился на место стоянки. В результате никто не пострадал.

"Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", – говорится в сообщении.

Следователи проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все причины и обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее самолет авиакомпании "Россия" получил повреждение после столкновения с другим бортом в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел на рулежной дорожке при подготовке к вылету. В результате у самолета российской авиакомпании была частично повреждена хвостовая часть.

