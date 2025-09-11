В Калининграде начали проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в аэропорту Калининграда, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, при посадке воздушного судна сработала сигнализация о неисправности датчика. Вертолет приземлился штатно, пострадавших нет.

В свою очередь, Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации воздушного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

О жесткой посадке Ми-8 в аэропорту Храброво стало известно 11 сентября. Источник в авиагавани рассказал, что причиной случившегося стали непогода и сильный ветер. В момент происшествия на борту находились, предварительно, 3 члена экипажа и 20 пассажиров.