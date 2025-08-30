Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки самолета под Тамбовом

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области, в результате которой погиб пилот, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Дело заведено по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, 30 августа воздушное судно во время обработки сельскохозяйственных угодий совершило жесткую посадку в Бондарском муниципальном округе Тамбовской области. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Представитель Росавиации Артем Кореняко прокомментировал в телеграм-канале случившееся. По его словам, расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ Росавиации.

"Ключевая цель расследования – установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем", – добавил он.

Ранее самолет совершил вынужденную жесткую посадку около автодороги в Ломоносовском районе Ленобласти. На борту судна находились три человека, они не пострадали. В связи с произошедшим Ленинградский следственный отдел инициировал доследственную проверку.