Самолет совершил вынужденную посадку в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Самолет совершил вынужденную жесткую посадку возле автомобильной дороги в Ломоносовском районе Ленинградской области, передает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, на борту воздушного судна находились три человека. Никто из них не пострадал.

В связи с произошедшим Ленинградский следственный отдел инициировал доследственную проверку. Следователи проводят мероприятия, которые помогут установить детали и причины инцидента.

Также к проверке подключились сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры. По данным ведомства, легкомоторный самолет совершил посадку рядом с деревней Таменгонт на трассу А-120. На место ЧП выехал заместитель Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Денис Шилаков.

Похожая ситуация ранее произошла в Омской области, где жесткую посадку совершило воздушное судно Cessna. Экипаж самолета приземлился возле посадочной площадки "Поповка" в Азовском районе вне взлетно-посадочной полосы на открытый участок.

В результате ЧП судно получило повреждение. Омская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.