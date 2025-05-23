Экипаж разбившегося под Орлом вертолета увел его от жилых домов

Фото: телеграм-канал SHOT

Экипаж военного вертолета Ми-8, разбившегося в Орловской области, ценой собственных жизней увел воздушное судно от жилых домов. Об этом губернатор региона Андрей Клычков заявил в телеграм-канале.

По его информации, жители Урицкого района не пострадали, разрушений на земле нет. В настоящее время ситуация находится под контролем. Место ЧП оцеплено. Кроме того, начал работу оперштаб по устранению последствий инцидента.

Клычков выразил благодарность сотрудникам оперативных служб и Минобороны РФ за слаженную и быструю реакцию.

О крушении вертолета Ми-8 в Орловской области стало известно 23 мая. Он упал за поселком Нарышкино, экипаж погиб.

Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность. В пресс-службе Московского военного округа рассказали, что борт выполнял плановый полет, во время которого упал в безлюдной местности.