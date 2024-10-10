Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет Як-130 упал в Волгоградской области при выполнении учебно-тренировочного полета, пишет ТАСС, ссылаясь на военную прокуратуру Южного военного округа.

Правоохранители в данный момент начали проводить проверку по факту крушения лайнера. При этом в прокуратуре уточнили, что не обладают информацией о судьбе пилотов.

Ранее вблизи населенного пункта Верхозерное Алтайского края потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате пилот не пострадал.

Воздушное судно СП-30 зацепило линию электропередачи, после чего упало. На борту находился только пилот.

В конце сентября с экранов радаров пропал частный вертолет Robinson R44. На его борту были два человека. Северо-западная транспортная прокуратура подтвердила пропажу вертолета, уточнив, что он летел без плана, предоставленного в центр организации движения.

Позже вертолет был найден в 5 километрах от деревни Бычье в болотах. На месте крушения были обнаружены тела двух погибших.

В свою очередь, следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения после крушения вертолета.