Два человека погибли при крушении вертолета Robinson в Архангельской области

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Тела двух погибших обнаружены на месте крушения вертолета Robinson в Мезенском округе Архангельской области, который рухнул в 5 километрах от деревни Бычье. Об этом сообщает пресс-служба регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

Воздушное судно было найдено спасательным вертолетом Ми-8 Архангельской РПСБ 27 сентября в 09:10. Сейчас решается вопрос о транспортировке погибших, а также о проведении следственных действий на месте происшествия.

По данным телеграм-каналов, на борту находились депутат Архангельской городской думы Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов.

Частный вертолет Robinson R44 пропал с радаров днем 26 сентября. По предварительным данным, воздушное судно летело из населенного пункта Бычье в деревню Карандашевскую.

Северо-западная транспортная прокуратура подтвердила пропажу вертолета, уточнив, что он летел без плана, предоставленного в центр организации движения. Следственное управление на транспорте после этого начало доследственную проверку.

