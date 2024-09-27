ТАСС: вертолет, пропавший в Архангельской области, был найден

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Вертолет Robinson, пропавший в Архангельской области, был найден, передает ТАСС со ссылкой на свой источник в оперативных службах.

Однако подробностей собеседник агентства не предоставил.

В свою очередь, источник газеты "Известия" сообщил, что борт был найден в 5 километрах от деревни Бычье в болотах.

При этом по данным телеграм-каналов, на борту были депутат Архангельской городской думы Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов, которые погибли в результате крушения.

Частный вертолет Robinson R44 пропал с экранов радаров 26 сентября. На его борту, по предварительной версии, были два человека. Предположительно, он летел по маршруту из населенного пункта Бычье в деревню Карандашевскую.

Северо-западная транспортная прокуратура подтвердила пропажу вертолета, уточнив, что он летел без плана, предоставленного в центр организации движения. Следственное управление на транспорте уже начало доследственную проверку по факту потери связи с вертолетом.

Кроме того, на его поиски вылетел спасательный вертолет Ми-8 Росавиации из аэропорта Васьково, на борту которого находились спасатели Архангельской региональной поисково-спасательной базы, являющейся филиалом подведомственного Росавиации ФКУ "Северо-Западный АПСЦ".