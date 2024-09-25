Еще одно уголовное дело возбуждено после крушения Robinson в Якутии

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Уголовное дело о подделке государственного регистрационного знака транспортного средства возбуждено после крушения вертолета Robinson R44II в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

После проведения проверки было установлено, что в нарушение положений Воздушного кодекса РФ изготовленный государственный регистрационный знак вертолета был изменен на другой номер с помощью механического удаления и подкраски.

Воздушное судно пропало с радаров утром 19 июля. Днем 21 июля поиски вертолета на некоторое время пришлось приостановить из-за ухудшения метеоусловий, но с утра 22 июля их вновь возобновили.

В результате поисково-спасательных работ были найдены обломки пропавшего Robinson. Таким образом, пилот и трое пассажиров, которые находились на борту судна, погибли.

В МЧС уточняли, что на борту находились гражданские лица. Тем самым в ведомстве опровергли информацию, согласно которой в вертолете якобы летели силовики.

Следователи, в свою очередь, возбудили дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

