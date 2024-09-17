Обнаружено место крушения вертолета Robinson R66 в Приамурье

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Обнаружено место крушения вертолета Robinson R66, пропавшего в Зейском округе Амурской области, передает ТАСС.

Двое спасателей Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности спустились для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия.

О пропаже воздушного судна Robinson R66, на борту которого находились три человека, стало известно утром 17 сентября. При этом аварийный маяк вертолета сработал еще накануне. В МЧС уточнили, что вертолет совершал незарегистрированный перелет по территории Зейского МО. В поисках вертолета были задействованы около 20 человек и 7 единиц техники, среди которой вездеходы и вертолет Ми-8.