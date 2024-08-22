"Интерфакс": пассажирский самолет запрашивал посадку в Шереметьево

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Пассажирский самолет Airbus A350 с задымлением в салоне запрашивал посадку в Шереметьево, передает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

В службах заявили, что воздушное судно следовало из Хабаровска. Из-за ЧП спецслужбы аэропорта были приведены в состояние повышенной готовности.

В настоящее время самолет уже приземлился. На летном поле его встретили пожарные аэропорта.

По информации РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, задымление в салоне было потушено подручными средствами. Собеседник уточнил, что возгорание произошло на одном из кресел в салоне, сейчас оно обесточено.

Ранее некоторые рейсы авиакомпании Smartavia задерживались в связи с тем, что самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке коснулся взлетно-посадочной полосы своей хвостовой частью.

После этого представители компании решили временно отстранить воздушное судно от перелетов. В связи с этим авиакомпания была вынуждена пересмотреть свое расписание. При этом для дальнейшего выполнения регулярного рейса из Сочи компания предоставила резервное воздушное судно.