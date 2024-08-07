Сигнал неисправности гидросистемы стал причиной возврата самолета во Владивосток

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Самолет рейсом Владивосток – Петропавловск-Камчатский "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку из-за сигнала неисправности одной из гидросистем, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе аэропорта приморской столицы уточнили, что индикация о возможной неисправности сработала в кабине пилотов во время набора высоты. Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился во Владивостоке.

На борту были 162 пассажира. Как сообщает News.ru, в результате случившегося никто не пострадал. Пассажиров разместили в терминале аэропорта. На месте работают технические специалисты авиакомпании.

Приморская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее стало известно, что пропавший в Приморье самолет Bristell RG RA-5500G разбился в Шкотовском муниципальном округе. Место крушения самолета обнаружили в 2 километрах от населенного пункта Стеклянуха. Пилот и пассажир, находившиеся на борту судна, погибли.

Частный самолет пропал с радаров в Приморье 6 августа. В последний раз лайнер был замечен в районе горы Лысой приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия. Самолет летел по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край).