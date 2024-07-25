Экипаж рухнувшего в Калужской области Ми-28 погиб

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

После крушения вертолета Ми-28 в Калужской области погиб экипаж, заявили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что вертолет упал в безлюдном месте во время выполнения планового полета.

"На земле разрушений нет. <...> Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность", – указано в сообщении.

По данным министерства, на месте падения вертолета работает комиссия ВКС России.

В свою очередь, глава Жиздринского района Александр Барыбин рассказал ТАСС, что вертолет упал около деревни Кленки Калужской области в лесном массиве.

О падении вертолета Ми-28 стало известно 25 июля. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что на месте ЧП работают спасатели и оперативная группа.