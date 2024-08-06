Частный самолет пропал с радаров в Приморье

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Частный легкомоторный самолет пропал с радаров в Приморском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

Связь была утеряна с судном Bristell RG RA-5500G. В этот момент на нем летели 2 человека.

Самолет исчез с радаров в районе горы Лысой приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия. Судно следовало по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край).

В связи с произошедшим были организованы поисково-спасательные мероприятия. Также прокуратура начала проверку исполнения законов о безопасности полетов и соблюдения обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полетов и осуществлению аварийно-спасательной операции.

Утром 19 июля в Якутии с радаров пропал вертолет Robinson. Днем 21 июля поиски вертолета пришлось приостановить на некоторое время из-за ухудшения метеоусловий, но с утра 22 июля их вновь возобновили. В результате поисково-спасательных работ были найдены обломки пропавшего Robinson. Пилот и трое пассажиров, которые находились на борту судна, погибли.

В МЧС уточняли, что на борту находились гражданские лица. Тем самым в ведомстве опровергли информацию, согласно которой в вертолете якобы летели силовики. Следователи, в свою очередь, завели уголовное дело по этому происшествию, а надзорное ведомство организовало проверку по безопасности полетов.

Следователи считают одной из вероятных причин крушения вертолета ошибку пилотирования. Также к аварии могли привести техническая неисправность и погодные условия.

