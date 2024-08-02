02 августа, 19:02Происшествия
Самолет рейса Ереван – Москва незапланированно приземлился в Астрахани
Фото: 123RF/bombaert
Самолет авиакомпании Utair, который выполнял перелет из Еревана в Москву, незапланированно приземлился в Астрахани. Причиной для этого послужило срабатывание индикации датчика одного из двигателей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"Для оперативной отправки пассажиров авиакомпания направила два воздушных судна. Вылеты запланированы в 14:30 и 22:20 по местному времени", – отметили представители компании.
Кроме того, из соображений безопасности было решено провести дополнительную техническую проверку воздушного судна.
Ранее самолет компании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Уфу, совершил аварийную посадку в самарском аэропорту Курумоч. Поводом для этого послужило срабатывание датчика задымления в заднем отсеке лайнера. При этом спасатели, которые прибыли на место посадки самолета, не обнаружили возгорания.
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