Поиски пропавшего вертолета Robinson приостановлены из-за метеоусловий

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Воздушное судно, которое вылетело в Алданский район Якутии для поисков пропавшего вертолета Robinson, не сумело до конца обследовать назначенный участок. Поиски были остановлены в связи с ухудшением метеоусловий, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росавиации.

По его данным, в настоящий момент вертолет Ми-8, на борту которого находятся спасатели и медики, возвращается в аэропорт Маган.

Поиски планируется возобновить 22 июля. Это произойдет в случае улучшения погодных условий.

При этом поисковая операция, запланированная на 19 июля, уже отменялась по тем же причинам.

О пропаже вертолета стало известно утром 19 июля. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на его борту находились пилот и трое пассажиров.

Для проведения спасательных работ подготовили воздушные суда ОАО "Полярные авиалинии". В свою очередь, Якутская транспортная прокуратура организовала проверку безопасности полетов. СК на транспорте возбудил уголовное дело.

Спустя некоторое время представители МЧС опровергли информацию о том, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица.