Поиски вертолета Robinson в Якутии отменены по метеоусловиям

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Поиски вертолета Robinson в Якутии, запланированные 19 июля, отменены по метеоусловиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимира Сивцева.

По его словам, погода не позволяет спасателям вылететь на поиски пропавшего в Алданском районе вертолета.

О пропаже вертолета стало известно утром 19 июля. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на его борту находились пилот и трое пассажиров.

Для проведения спасательных работ подготовили воздушные суда ОАО "Полярные авиалинии". В свою очередь, Якутская транспортная прокуратура организовала проверку безопасности полетов. СК на транспорте возбудил уголовное дело.

В МЧС опровергли информацию о том, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица.

