Прокуратура подтвердила пропажу связи с вертолетом в Архангельской области

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Связь с вертолетом Robinson 44 пропала в Архангельской области, подтвердила пресс-служба северо-западной транспортной прокуратуры.

Предварительно установлено, что пропавший вертолет летел без плана, предоставленного в центр организации движения. В настоящее время объективных данных о полете вертолета в уполномоченных органах не имеется, заключили в прокуратуре.

В свою очередь, источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что поиск пропавшего с радаров Robinson ведут 2 наземные группы.

Между тем Следственное управление на транспорте начало доследственную проверку по факту потери связи с вертолетом. Следствие в Архангельске проверяет информацию о потере связи с пилотом вертолета. Пока место нахождения воздушного судна с пассажирами не установлено. Они не выходили на связь.

Частный вертолет пропал с экранов радаров 26 сентября. На его борту, по предварительной версии, были два человека. Предположительно, он летел по маршруту из населенного пункта Бычье в деревню Карандашевскую.

