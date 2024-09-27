27 сентября, 09:16Происшествия
Спасательный вертолет вылетел на поиски Robinson 44 в Архангельской области
Фото: 123RF/lkyam
Спасательный вертолет Ми-8 Росавиации вылетел из аэропорта Васьково в Архангельскую область на поиски пропавшего частного вертолета Robinson R44. Об этом сообщает представитель ведомства Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
На борту находятся спасатели Архангельской региональной поисково-спасательной базы, которая является филиалом подведомственного Росавиации ФКУ "Северо-Западный АПСЦ".
Частный вертолет Robinson R44 пропал с экранов радаров 26 сентября. На его борту, по предварительной версии, были два человека. Предположительно, он летел по маршруту из населенного пункта Бычье в деревню Карандашевскую.
Северо-западная транспортная прокуратура подтвердила пропажу вертолета, уточнив, что он летел без плана, предоставленного в центр организации движения. Следственное управление на транспорте уже начало доследственную проверку по факту потери связи с вертолетом.