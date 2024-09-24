Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Легкомоторный самолет потерпел крушение вблизи населенного пункта Верхозерное Алтайского края. В результате пилот не пострадал, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, воздушное судно СП-30 зацепило линию электропередачи, после чего упало. На борту находился только пилот.

Сотрудники МЧС России работают на месте произошедшего.

Ранее воздушное судно Robinson R66, на борту которого находились три человека, пропало на территории Амурской области. В поисках судна были задействованы около 20 человек и 7 единиц техники, среди которой вездеходы и вертолет Ми-8.

Спустя сутки поисково-спасательная группа на расстоянии около 100 километров от города Зея обнаружила разрушенный вертолет и тела трех человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

