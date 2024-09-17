По факту крушения вертолета в Приамурье возбуждено уголовное дело

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Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области, сообщается в телеграм-канале Следкома.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По предварительным данным, 16 сентября с вертолета пришло оповещение аварийного радиомаяка в Зейском районе Приамурья. На борту судна находились пилот и два пассажира.

В МЧС сообщали, что вертолет совершал незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. В поисках вертолета были задействованы около 20 человек и 7 единиц техники, среди которой вездеходы и вертолет Ми-8.

Спустя сутки поисково-спасательная группа на расстоянии около 100 километров от города Зея обнаружила разрушенное воздушное судно и тела трех человек. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о первоначальных результатах следствия.