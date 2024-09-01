Росавиация подключила к поискам пропавшего вертолета на Камчатке самолет Ан-26

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Росавиация привлекла к поискам пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т самолет Ан-26. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что в районе поиска продолжает работу наземная группа в составе подведомственного Росавиации ФКУ "Камчатская региональная поисково-спасательная база".

По данным пресс-службы МЧС РФ, в поисках задействованы свыше 60 человек и 15 единиц техники. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева, поиски ведут семь групп из спасателей, волонтеров и егерей.

"Спасатели продвинулись почти на 3,5 километра к месту предполагаемой пропажи вертолета. Дорога крайне сложная. Получается передвигаться только пешком", – уточнил он.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро" пропал на Камчатке 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. На борту вертолета находятся 22 человека: 3 членов экипажа и 19 пассажиров.

Экипаж вертолета не сообщал о неполадках после вылета. Аппарат пропал с радаров практически сразу после вылета. Связь с вертолетом была утеряна в районе вулкана Вачкажец.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

