01 сентября, 08:58Происшествия
Росавиация подключила к поискам пропавшего вертолета на Камчатке самолет Ан-26
Фото: depositphotos/Chalabala
Росавиация привлекла к поискам пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т самолет Ан-26. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что в районе поиска продолжает работу наземная группа в составе подведомственного Росавиации ФКУ "Камчатская региональная поисково-спасательная база".
По данным пресс-службы МЧС РФ, в поисках задействованы свыше 60 человек и 15 единиц техники. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева, поиски ведут семь групп из спасателей, волонтеров и егерей.
"Спасатели продвинулись почти на 3,5 километра к месту предполагаемой пропажи вертолета. Дорога крайне сложная. Получается передвигаться только пешком", – уточнил он.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро" пропал на Камчатке 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. На борту вертолета находятся 22 человека: 3 членов экипажа и 19 пассажиров.
Экипаж вертолета не сообщал о неполадках после вылета. Аппарат пропал с радаров практически сразу после вылета. Связь с вертолетом была утеряна в районе вулкана Вачкажец.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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