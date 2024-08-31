31 августа, 12:01Происшествия
СК возбудил дело после пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
На Камчатке возбудили уголовное дело после пропажи вертолета Ми-8, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Данные по количеству лиц, находившегося на борту вертолета, устанавливаются.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро" пропал на Камчатке 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. На борту вертолета находятся 22 человека: 3 членов экипажа и 19 пассажиров.
Экипаж вертолета не сообщал о неполадках после вылета. Аппарат пропал с радаров практически сразу после вылета. Связь с вертолетом была утеряна в районе вулкана Вачкажец. Сейчас в районе аэропорта Николаевка рядом с вулканом отмечается низкая видимость.
На поиски вылетел другой вертолет авиакомпании. Кроме того, к поиску пропавшего вертолета привлечены спасатели МЧС России, в частности, наземная группировка Камчатского спасательного центра. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
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