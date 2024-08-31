Вертолет Ми-8 с тремя людьми на борту пропал на Камчатке

Фото: ТАСС/МЧС России

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро" с тремя членами экипажа на борту пропал на Камчатке, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Летательный аппарат следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. На его поиски вылетел другой вертолет авиакомпании. Кроме того, в готовности направиться по маршруту находится еще один вертолет Ми-8 и наземная группировка спасателей.

По предварительным данным, на борту вертолета находятся 22 человека: помимо членов экипажа, там 19 пассажиров.

Ранее самолет Bristell RG RA-5500G, пропавший в Приморье, разбился в Шкотовском муниципальном округе. По данным единого диспетчерского центра края, пилот и пассажир, находившиеся на борту судна, погибли.

Лайнер перестали видеть на радарах 6 августа. В последний раз самолет был замечен в районе горы Лысой приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия. Самолет летел по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край).

