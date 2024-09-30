30 сентября, 15:56Происшествия
Архангельская дума подтвердила гибель депутата Сметанина при крушении вертолета
Фото: телеграм-канал Readovka
Архангельская городская дума подтвердила гибель депутата Сергея Сметанина в результате крушения вертолета.
"Мы с глубокой скорбью восприняли известие о трагической гибели нашего коллеги – депутата Архангельской городской думы Сергея Сметанина", – сообщили в пресс-службе гордумы.
Депутаты выразили искренние соболезнования родственникам Сметанина. Кроме того, городская дума Архангельской области сообщила о том, что прощание с погибшим пройдет 2 октября в 11:00 по московскому времени в конференц-зале Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич.
При этом ТАСС рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, что работы на месте крушения вертолета еще продолжаются. Сейчас следователи продолжают расследование дела, в рамках которого проводят необходимые экспертизы.
Частный вертолет Robinson R44 пропал с радаров днем 26 сентября. Прокуратура подтвердила пропажу борта, уточнив, что он летел без плана, предоставленного в центр организации движения.
Вертолет был найден в 5 километрах от деревни Бычье в болотах. На месте крушения были обнаружены тела двух погибших. По данным телеграм-каналов, на борту находились депутат Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов.
В свою очередь, следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения после крушения вертолета.
Новости регионов: в Приамурье обнаружили место крушения вертолета Robinson R66