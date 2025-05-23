Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 15:53

Происшествия
Главная / Новости /

Вертолет мог потерпеть крушение в Орловской области из-за технической неисправности

Названа предварительная причина крушения вертолета в Орловской области

Фото: телеграм-канал Mash

Предварительная причина крушения вертолета Ми-8 в Орловской области состоит в технической неисправности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.

Как уточняется, борт выполнял плановый полет, в ходе которого упал в безлюдной местности. В результате экипаж погиб. При этом на земле разрушений нет.

На место крушения направлена комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

О падении вертолета стало известно 23 мая. Он рухнул за поселком Нарышкино. Население не пострадало.

Ранее вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку вблизи села Иславского Одинцовского района Подмосковья. В результате воздушное судно получило повреждение. Пилот не пострадал.

Новости регионов: пустой топливный бак упал у пролетающего над Челябинском самолета

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика