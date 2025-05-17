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17 мая, 15:56

Происшествия

Вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку вблизи села Иславское Одинцовского района Подмосковья, передает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В результате произошедшего пилот не пострадал, однако воздушное судно получило повреждения. Ущерб пока не подсчитан.

По факту инцидента Московское следственное управление на воздушном и водном транспорте организовало доследственную проверку. В настоящее время правоохранители осматривают место ЧП для установления всех обстоятельств и причин аварии.

Схожий инцидент произошел ранее в городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа. Там вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку у аэропорта во время контрольного полета без пассажиров. Экипаж не пострадал.

До этого жесткую посадку в аэропорту Ставрополя совершил вертолет санавиации "Ансат". На борту находились два члена экипажа и два врача. Как рассказал губернатор региона Владимир Владимиров, они живы и не получили видимых повреждений. Он также пообещал установить причины и обстоятельства случившегося.

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