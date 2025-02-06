06 февраля, 18:46Происшествия
СК возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
По предварительным данным, на борту находились пилот и инструктор, они скончались.
В настоящее время проводится осмотр места падения самолета. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.
О падении легкомоторного самолета стало известно 6 февраля. Воздушное судно упало в районе аэродрома Мячково.
Позже в МЧС подтвердили гибель двух человек в авиакатастрофе. В ведомстве уточнили, что борт совершил жесткую посадку во время тренировочного полета. По данным СМИ, самолет мог потерпеть крушение из-за технического отказа.
Легкомоторный самолет упал в Подмосковье