СК возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

По предварительным данным, на борту находились пилот и инструктор, они скончались.

В настоящее время проводится осмотр места падения самолета. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

О падении легкомоторного самолета стало известно 6 февраля. Воздушное судно упало в районе аэродрома Мячково.

Позже в МЧС подтвердили гибель двух человек в авиакатастрофе. В ведомстве уточнили, что борт совершил жесткую посадку во время тренировочного полета. По данным СМИ, самолет мог потерпеть крушение из-за технического отказа.