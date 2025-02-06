Причиной крушения самолета в Подмосковье мог стать технический отказ

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Легкомоторный самолет мог потерпеть крушение в Подмосковье из-за технического отказа, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В ходе расследования будут рассмотрены все возможные версии", – сказал источник.

О падении легкомоторного самолета стало известно в четверг, 6 февраля. Воздушное судно упало в районе аэродрома Мячково. Правоохранители устанавливают причины ЧП, на место инцидента прибыл зампрокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

В свою очередь, МЧС подтвердило гибель двух человек при падении самолета. В ведомстве уточнили, что борт совершил жесткую посадку во время тренировочного полета. На месте происшествия работают 26 человек и 8 единиц техники.