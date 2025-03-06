Телетрап столкнулся с самолетом во Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прокуратура проведет проверку после столкновения телетрапа с самолетом во Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 5 марта. По предварительным данным, левый двигатель самолета маршрута Москва – Ташкент был поврежден телетрапом. В настоящее время борт находится в аэропорту Внуково, производится оценка его технического состояния.

После выяснения всех обстоятельств ведомство даст оценку действиям работников аэропорта, а также при наличии оснований примет меры.

Ранее самолет, следовавший из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и поселение Аян, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в салоне. По данным транспортной прокуратуры, самолет смог благополучно приземлиться в Хабаровске. В результате инцидента никто не пострадал.