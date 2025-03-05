Рейс Варадеро – Москва задерживается на сутки по техническим причинам

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Рейс авиакомпании "Россия" из кубинского города Варадеро в Москву задерживается на сутки по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Вылет самолета планировался в 19:25 по местному времени 4 марта (03:25 по московскому 5 марта).

"Пассажиры будут доставлены в Москву на резервном самолете", – уточнили в авиакомпании.

По словам собеседника агентства, теперь рейс должен вылететь в 19:10 по местному времени 5 марта (03:10 по московскому 6 марта). В настоящее время пассажиры находятся в отеле, им предоставлены питание и напитки.

Накануне самолет, следовавший из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и поселение Аян, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в салоне. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, самолет смог благополучно приземлиться в Хабаровске. В результате инцидент никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

