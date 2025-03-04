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04 марта, 07:05

Происшествия

Задымление произошло в салоне самолета, вылетевшего из Хабаровска

Фото: 123RF/nkooume

Самолет, следовавший из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и поселение Аян, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в салоне. Об этом со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру сообщает ТАСС.

"4 марта воздушное судно L-410, выполнявшее рейс Хабаровск – Аян, при наборе высоты вернулось в аэропорт вылета из-за задымления в салоне", – указано в сообщении.

Борт благополучно приземлился в аэропорту Хабаровска, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за отказа системы радиолокации. Борт летел из Екатеринбурга в Москву. В результате лайнер благополучно сел в авиагавани.

Самолеты, севшие на запасных аэродромах из-за непогоды в Сочи, вылетают к месту назначения

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