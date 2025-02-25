ТАСС: Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Шереметьево из-за отказа радиолокации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за отказа системы радиолокации. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

Борт летел из Екатеринбурга в Москву. В результате лайнер благополучно приземлился в Шереметьево в 14:06 по московскому времени.

Несколькими днями ранее самолет, вылетевший из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко, экстренно приземлился в аэропорту Пулково. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, причиной стала техническая неисправность.

До этого борт Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс по маршруту Москва – Нижнекамск, вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности управления механизации. Как сообщили СМИ, лайнер приземлился в воздушной гавани в штатном режиме.

