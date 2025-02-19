РИА Новости: самолет Нижнекамск – Москва вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика

19 февраля, 12:20Происшествия
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва – Нижнекамск, вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности управления механизации, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как уточнил собеседник агентства, лайнер сел штатно.
Ранее по технической причине судно авиакомпании "Азимут", летевшее из Москвы в Тбилиси, вернулось во Внуково. Борт выполнял рейс А47107. Тогда авиаперевозчик сообщил, что пассажиров доставят в пункт назначения резервным бортом.
До этого самолет Ан-24, который выполнял рейс по маршруту Олекминск – Якутск, не мог совершить посадку из-за поломки шасси. На борту находились 34 пассажира и пять человек экипажа.
На фоне инцидента СК организовал проверку. Поводом стало наличие признаков преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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