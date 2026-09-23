23 сентября, 16:19Шоу-бизнес
Юрия Дудя внесли в перечень террористов и экстремистов
Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)
Журналист Юрий Дудь, признанный ранее в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства.
Минюст России внес журналиста в реестр иноагентов еще в апреле 2022 года. Позднее его заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам заключения за неисполнение обязанностей иноагента.
Затем суд ужесточил приговор, согласно которому Дудь не сможет администрировать сайты на протяжении 3 лет.
После этого судебные органы оштрафовали его на 40 тысяч рублей за непредставление в уполномоченный орган сведений, которые предусмотрены законодательством об иностранных агентах.