Юрия Дудя внесли в перечень террористов и экстремистов

Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Журналист Юрий Дудь, признанный ранее в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства.

Минюст России внес журналиста в реестр иноагентов еще в апреле 2022 года. Позднее его заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам заключения за неисполнение обязанностей иноагента.

Затем суд ужесточил приговор, согласно которому Дудь не сможет администрировать сайты на протяжении 3 лет.

После этого судебные органы оштрафовали его на 40 тысяч рублей за непредставление в уполномоченный орган сведений, которые предусмотрены законодательством об иностранных агентах.

