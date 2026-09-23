Движение поездов на МЦД-3 и МЦК изменится 26 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В субботу, 26 сентября, изменится график движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) и на третьем диаметре (D3). Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На МЦК с 13:00 до 15:00 не будет движения поездов на участке от станции Владыкино до Панфиловской. На участке Панфиловская – Шелепиха интервалы движения увеличатся до 16 минут, а на остальном кольце – до 8 минут.

На D3 с 14:00 до 15:00 не будут проезжать пригородные поезда на участке Химки – Митьково и через Ленинградский вокзал. На Казанском направлении поезда до Казанского вокзала и обратно продолжат курсировать в штатном графике, но интервалы увеличатся до 15 минут.

Ограничения связаны с работами ОАО "РЖД" по обновлению программного обеспечения систем безопасности, которые нужны для возведения высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Пассажиров просят пользоваться другими станциями метро и наземным транспортом, а также строить актуальные маршруты в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт". Перед поездкой рекомендуется сверяться с расписанием на сайтах перевозчиков Ленинградского и Казанского направлений.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к концу первого полугодия 2026 года доля новых поездов в метро и на МЦК увеличилась до 82%. Кроме того, в этом году в метрополитен еще поступит свыше 300 новых вагонов. К 2030-му доля новых составов превысит 90%.

