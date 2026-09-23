23 сентября, 16:15Происшествия
В Неаполе полиция обнаружила спрятанные в стене и мебели 3,6 млн долларов
Фото: 123RF.com/perhapzzz
Полиция Неаполя обнаружила 3,6 миллиона долларов наличными, которые были спрятаны в стенах, полах и мебели квартиры. Об этом сообщает CNN.
Также, как рассказали представители полиции, изъяты 11 пар часов Rolex и оружие.
В ходе рейда были арестованы 34 человека. Им предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, торговле наркотиками, вымогательстве и хранении наркотиков с целью сбыта.
Рейд стал частью многомесячной спецоперации под руководством неаполитанского прокурора по борьбе с мафией.
Ранее в американском штате Флорида женщина на автозаправке подожгла посетительницу, отказавшуюся дать ей деньги и телефон. В результате пострадавшая получила ожоги второй степени на руках и спине. Врачи оценили ее состояние как тяжелое.
Правоохранители нашли подозреваемую и задержали. Ее обвинили в покушении на убийство и поджоге.