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05 июня, 22:38

Происшествия

Росавиация классифицировала жесткую посадку Ан-2 в Саратовской области как аварию

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Росавиация классифицировала как аварию жесткую посадку Ан-2 в Саратовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Сотрудники Межгосударственного авиационного комитета (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации проведут расследование причин инцидента. Основная задача их работы – не только определить причины, но и разработать меры, которые помогут избежать подобных происшествий в дальнейшем, уточнило ведомство.

Самолет малой авиации потерпел крушение в Ершовском районе Саратовской области 5 июня. Согласно предварительным данным, воздушное судно коснулось линии электропередачи, после чего упало и воспламенилось.

По версии Следственного комитета, самолет совершил жесткую посадку. В результате ЧП пилота воздушного судна госпитализировали в состоянии средней тяжести в Центральную районную больницу города.

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