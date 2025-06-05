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05 июня, 18:29

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Минздрав Саратовской области: пилот после ЧП находится в состоянии средней степени тяжести

Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пилота Ан-2 после жесткой посадки

Фото: телеграм-канал "Юрий Юрин"

Пилот самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку в Саратовской области, был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В настоящий момент пострадавшему оказывается вся необходимая медпомощь.

Самолет малой авиации потерпел крушение в Ершовском районе Саратовской области 5 июня. По предварительным данным, воздушное судно коснулось линии электропередачи, после чего упало и воспламенилось.

При этом, по версии СК, воздушное судно совершило жесткую посадку. В результате инцидента пилот получил травмы, его направили в Центральную районную больницу города.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, региональная служба спасения и следователи. По факту случившегося проводится проверка.

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