Минздрав Саратовской области: пилот после ЧП находится в состоянии средней степени тяжести

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Пилот самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку в Саратовской области, был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В настоящий момент пострадавшему оказывается вся необходимая медпомощь.

Самолет малой авиации потерпел крушение в Ершовском районе Саратовской области 5 июня. По предварительным данным, воздушное судно коснулось линии электропередачи, после чего упало и воспламенилось.

При этом, по версии СК, воздушное судно совершило жесткую посадку. В результате инцидента пилот получил травмы, его направили в Центральную районную больницу города.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, региональная служба спасения и следователи. По факту случившегося проводится проверка.

