Девять человек госпитализированы после жесткой посадки Aн-2 в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

9 человек были доставлены в Краевую клиническую больницу после жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье. Об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Александр Осипов.

Глава Забайкалья уточнил, что еще один человек отказался от госпитализации, так как ему была оказана помощь на месте происшествия. По словам губернатора, состояние трех из девяти пострадавших оценивается как тяжелое, а остальных – среднее. Угрозы жизни ни у кого нет, отметил Осипов.

В настоящее время Читинская транспортная прокуратура занимается выяснением всех обстоятельств ЧП с самолетом. Для этого организована проверка соблюдения требований закона о безопасности полетов.

Инцидент с Ан-2 произошел в воскресенье, 6 июля, примерно в 09:30 по местному времени (03:30 по московскому. – Прим. ред.). По данным пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет, принадлежащий Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя на аэродроме Каштак через 10 минут после взлета.

При этом, как сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, самолет совершил жесткую посадку в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета. На борту находились 11 парашютистов, в том числе один член экипажа. В результате случившегося никто не погиб. На месте происшествия задействованы 37 человек и 12 единиц техники.

Ранее самолет совершил вынужденную жесткую посадку возле автомобильной дороги в Ломоносовском районе Ленинградской области. На борту находились три человека. Никто из них не пострадал. В связи с произошедшим Ленинградский следственный отдел инициировал доследственную проверку.

