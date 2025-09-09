09 сентября, 11:17Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения самолета Ан-2 в Ростовской области
Фото: 61.mchs.gov.ru
Проверка организована после падения легкомоторного самолета Ан-2 в Ростовской области, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратурой.
По данным ведомства, воздушное судно совершило жесткую посадку на открытый участок местности во время выполнения авиационно-химических работ в Волгодонском районе. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины происшествия.
Прокуратура в рамках проводимой проверки рассмотрит вопрос исполнения закона о безопасности полетов. Для этого сотрудники ведомства планируют выехать на место происшествия. По итогам проверочных мероприятий будут приняты меры реагирования.
Инцидент с самолетом Ан-2 произошел утром 9 сентября в 4 километрах юго-восточнее ростовского хутора Морозов. В результате пилот воздушного судна погиб. По данным СМИ, причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования.
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Подмосковье