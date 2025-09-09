ТАСС: ошибка пилотирования могла стать причиной крушения самолета в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Ошибка пилотирования могла стать причиной крушения самолета в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Самолет Ан-2 упал в Ростовской области утром 9 сентября. Инцидент произошел во время проведения сельскохозяйственных работ в 4 километрах юго-восточнее хутора Морозов. В результате пилот воздушного судна погиб.

До этого легкомоторный самолет совершил аварийную посадку неподалеку от города Лыткарино в Подмосковье. По предварительным данным, инцидент произошел из-за отказа двигателя.

В результате воздушное судно получило серьезные повреждения. На борту самолета были два пилота, которые не получили травм.