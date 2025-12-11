Лавров: Россия передала США дополнительные предложения о гарантиях безопасности

Фото: kremlin.ru

Россия направила США дополнительные инициативы по поводу коллективных гарантий безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках посольского круглого стола по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

"Мы понимаем, что, рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной", – отметил Лавров.

Министр также затронул территориальный вопрос, который обсуждается в рамках достижения мира на Украине. По его словам, в российской конституции прописано, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми и равноправными субъектами России.

"Нам не территории нужны. Нам важна судьба людей, чьи предки столетиями осваивали эти земли, строили города, дороги, порты... Но именно права этих людей сейчас перечеркнуты киевским режимом", – добавил глава МИД РФ.

Лавров также обратил внимание, что изначально в появившемся в СМИ мирном плане США был пункт про защиту языков меньшинств, про религиозные свободы, а также про запрет всей нацистской идеологии. Однако, по его словам, после встречи украинского лидера Владимира Зеленского с представителями европейских стран это условие исчезло.

Министр также считает, что Зеленский "наплевал" на Конституцию Украины, в которой прописано, что страна должна обеспечивать права русского народа и других национальных меньшинств. При этом он вспомнил, как украинский лидер заявил, что ничего не может предпринять в рамках территориального вопроса по причине того, что "по Конституции запрещено что-либо отдавать".

Помимо этого, глава МИД РФ затронул недавнюю встречу Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле. По его словам, стороны урегулировали все недоразумения, возникшие из-за паузы после саммита на Аляске.

Лавров напомнил, что в Анкоридже были достигнуты "взаимные понимания", которые до сих пор являются актуальными и могут служить отправной точкой в достижении мира на Украине. Их смысл заключается в том, что киевский режим должен вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам.

"Именно эти принципы – внеблоковость, нейтралитет и безъядерный статус – были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года", – подчеркнул министр.

Белый дом представил мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования делегации США и Украины провели встречу в Женеве, по итогам которой из 28 пунктов в документе осталось 22.

Спустя время Трамп поручил своему Уиткоффу встретиться с Путиным для окончательного утверждения соглашения. Встреча состоялась 2 декабря.

Во время переговоров Путин допустил принятие соглашения с частью позиций, заявив, что некоторые моменты вызывают критику. Позже Трамп заявил о своем разочаровании по поводу того, что Зеленский все еще не ознакомился с предложением по урегулированию конфликта на Украине.

